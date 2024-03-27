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Seçimde görev yapacak personel 7 bine çıkarıldı

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için düzenlenen İl Güvenlik Asayiş Koordinasyon ve Seçim Güvenliği Toplantısı’nda konuşan Vali Yavuz, “Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 7 bin 87 güvenlik personelimiz seçimde görev yapacak” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Seçimde görev yapacak personel 7 bine çıkarıldı mask
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TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Kocaeli’de 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için hazırlıklar sürüyor. Seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirler alındı. Tüm çalışmaların gözden geçirilmesi için Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda İl Güvenlik Asayiş Koordinasyon ve Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz’un yönettiği toplantıya Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe kaymakamları ve emniyet yetkilileri katıldı.

İRADENİN SANDIĞA YANSIMASI İÇİN

Toplantıda seçim güvenliğinin dışında terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucu ile mücadele, düzensiz göç, trafik, okul güvenliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik de istişareler yapıldı. Oturumda söz alan Vali Yavuz, “Seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın özgür iradesinin sandığa yansıması birinci önceliğimizdir. Toplumsal barışın korunması, siyasal rekabetin nezaket ve güvenlik ortamı içerisinde gerçekleşmesi için bütün tedbirleri planladık.

DEMOKRASİYE GÖLGE DÜŞMESİN

669 sandık alanı ve 4 bin 739 sandıkta, 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanma hakkı var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 7 bin 87 güvenlik personelimiz görev yapacak. Bütün adaylarımızın ve siyasi partilerin demokrasiye gölge düşürecek davranışlardan uzak durmaları en büyük beklentimiz. Kocaeli, demokratik olgunluğa ulaşmış şehirlerimizden bir tanesi” ifadelerinde bulundu. Bir önceki toplantıda 6 bin 746 olan personel sayısı böylece 7 bin 87 personele çıkarıldı.

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27 Mar 2024 - 17:23 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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