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Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı

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İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi.

Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı, hastanedeki yaralıları alıkoydu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresindeki evlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail askerleri, hastane içinden ve çevresinden onlarca kişiyi alıkoyarken yüzlerce kişiyi de Gazze Şeridi'nin güneyine ya da Gazze kentinin doğusuna göçe zorladı.

Şifa Hastanesi çevresindeki 10 ev ve bina ateşe verildi, 100 dairenin bulunduğu 3 bina savaş uçaklarınca bombalandı, binalar yerle bir edildi.

İsrail güçleri hastane içindeki yaklaşık 160 hasta ve yaralı ile 25 sağlık çalışanını da alıkoydu.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta baskın düzenlemiş ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'ten fazla Filistinlinin ise hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ne Hamas'a ait "tüneller ve cephanelikler" bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

# hizmet

27 Mar 2024 - 17:39 - Dünya --- Okunma

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