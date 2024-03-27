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Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor

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Kocaeli Sanayi Odası mart ayı meclisinde üyelere seslenen Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kredilerdeki daralma ekonomik büyümeyi yavaşlattığı gibi kredilerdeki maliyetler yatırım kararlarının ertelenmesini de beraberinde getiriyor. Ülkemizin rekabeti için verilen desteklerin bütçenin elverdiği ölçüde daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor mask
Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor
Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor
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MART AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Sanayi Odası mart ayı meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız meclis toplantısına konuk oldu. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık çalışmaları ve ekonomik gelişmelerle ilgili meclisi bilgilendirdi.

Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor

KREDİ MALİYETLERİ FİRMALARIMIZI ZORLUYOR

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere finansmana erişim konusundaki sıkıntılarımız büyük ölçüde azalsa da kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı zorluyor. Ağırlıklı özel bankalar olmak üzere bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi daha pahalı hale getirdiklerini de biliyoruz. Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmalarımız krediye ulaşma konusunda daha da zorlanıyor. Uzun vadeli yatırım kaynaklarının önünün kapalı olması özellikle öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörü zorluyor, üretim ve istihdamı olumsuz etkiliyor. 

Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor

MALİYETLER YATIRIM KARARLARINI ERTELİYOR

Ayrıca; kredilerdeki daralma ekonomik büyümeyi yavaşlattığı gibi kredilerdeki maliyetler yatırım kararlarının ertelenmesini de beraberinde getiriyor.  Ülkemizin, dünya ile rekabetini korumak için ihracatçılarımıza verilen desteklerin bütçenin elverdiği ölçüde daha fazla olması gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. Almanya Hermes kredileri ile 1949 yılından bu yana şirketlerinin yabancı ülkelere yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alıyor. Ülkemizde de Eximbank’ın son dönemde üç kez sermaye artışına gittiğini biliyoruz. Almanya ve Çin örneğindeki gibi bizde de Türk Eximbank’ın desteklerinin genişletilmesinin ihracatımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz. Eximbank’ın UVP’deki hedefi bu olmalı.

Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor

SEKTÖRE ENTEGRE OKUL MODELİ OLUŞTURULDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Sektöre entegre okul modeli” oluşturuldu ve bununla ilgili tebliğ yayınlandı. Bu model; nitelikli ara eleman ihtiyaçlarınıza bir çözüm olarak talep ettiğiniz meslek liselerinin ihtiyacınız olan bölümlerini fabrikanızda açmanıza imkan sağlıyor. Bu öğrencileri, öğretmenlerin yanında sizlerin usta eğiticileriniz yetiştirecek.  Özellikle büyük çaplı firmalarımız açısından bu önemli bir gelişme. Konuyla ilgili destek almak için arkadaşlarımıza başvurabilir.

ŞEHABETTİN BİLGİSU ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Bildiğiniz üzere oda olarak Türkiye’de ilk ve bu formatta tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerini düzenliyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuzun bu yıl 30.sunu düzenleyeceğiz. Başvuruları 26 Nisan tarihine kadar alacağız. Başvurularınızı bekliyoruz.”

Ayhan Zeytinoğlu: Kredi maliyetleri yatırımları erteliyor

# Kocaeli, Türkiye, kredi

27 Mar 2024 - 18:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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