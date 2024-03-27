Haydi Karamürselbey

İSTANBUL’DA KAZANIP ŞANSINI ÜÇÜNCÜ MAÇA TAŞIMAK İSTİYOR
B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direk Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur ilk maçında İstanbul Hıgh Touch takımını ağırladı. Karamürsel’de rakibine 73-61 mağlup olan Sarı-Lacivertli ekip, rövanş maçını kazanıp, seri de durumu 1-1’e getirmeyi amaçlıyor. Karamürselbey SK rakibini yenmesi halinde üçüncü maç salı günü Karamürsel’de oynanacak. Teknik Sorumlusu Turgut Taşçı, “İlk maçta şanssız yenilgi aldık. Bu kez İstanbul’da kazanıp, turu üçüncü maça, Karamürsel’e taşımak istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.