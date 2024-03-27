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Haydi Karamürselbey

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Erkekler Basketbol 2.Lig’de Play-Off’a kalan Karamürselbey SK, ilk maçında sahasında İstanbul Hıgh Touch HT takımına 73-61 mağlup olmuştu. Sarı-Lacivertli ekip, bu maçın rövanşında bugün İstanbul’da karşılaşacak. Cafer Ağa Spor Salonu’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

Uğur Uludağ
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Haydi Karamürselbey mask
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İSTANBUL’DA KAZANIP ŞANSINI ÜÇÜNCÜ MAÇA TAŞIMAK İSTİYOR

B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direk Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur ilk maçında İstanbul Hıgh Touch takımını ağırladı. Karamürsel’de rakibine 73-61 mağlup olan Sarı-Lacivertli ekip, rövanş maçını kazanıp, seri de durumu 1-1’e getirmeyi amaçlıyor. Karamürselbey SK rakibini yenmesi halinde üçüncü maç salı günü Karamürsel’de oynanacak. Teknik Sorumlusu Turgut Taşçı, “İlk maçta şanssız yenilgi aldık. Bu kez İstanbul’da kazanıp, turu üçüncü maça, Karamürsel’e taşımak istiyoruz” dedi. 

# İstanbul

27 Mar 2024 - 18:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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