Hisareynspor şampiyon

SON MAÇINDA ÇAMÇUKUR’U YENDİ
Son yıllarda altyapılarda çok önemli başarılar elde eden Hisareynspor, buna bir yenisini daha ekledi. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 Ligi E Grubu’nda çok güçlü rakiplerin arasında sıyrıldı, hedefine ulaştı. Hisareynspor, son maçında Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Çamçukurspor’u 5-0 yendi, bitime 3 maç kala en yakın rakibi Gölcük Karadenizspor’a 6 puan farklı yaptı. Hisareynspor, kalan son 3 maçın ikisini hükmen kazanacak.
SEZGİN GÜRDAL ÇALIŞTIRIYOR
Geçen yıl 5 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hisareynspor, bu sezon ise U-16 yaş grubunda Play-Off’ta kaybetmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 yaş grubunda bu hedefine ulaşmak istiyor. Teknik Sorumlu Sezgin Gürdal, “Bu sezon en iddialı olduğunuz U-15’lerde oynadığımız 13 maçın 12’isini kazandık. Sadece bir maçta berabere kaldık. Bitime 3 maç kala da şampiyonluğumuzu garantiledik. Artık Play-Off’u düşünüyoruz” dedi.
U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.