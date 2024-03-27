Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Hisareynspor şampiyon

ABONE OL Google News Sayfamız

Hisareynspor, küçük yaş gruplarında bir şampiyonluğa daha imza attı. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 Lig E Grubu’nda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Hisareynspor şampiyon mask
Hisareynspor şampiyon
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SON MAÇINDA ÇAMÇUKUR’U YENDİ

Son yıllarda altyapılarda çok önemli başarılar elde eden Hisareynspor, buna bir yenisini daha ekledi. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 Ligi E Grubu’nda çok güçlü rakiplerin arasında sıyrıldı, hedefine ulaştı. Hisareynspor, son maçında Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Çamçukurspor’u 5-0 yendi, bitime 3 maç kala en yakın rakibi Gölcük Karadenizspor’a 6 puan farklı yaptı. Hisareynspor, kalan son 3 maçın ikisini hükmen kazanacak.

SEZGİN GÜRDAL ÇALIŞTIRIYOR

Geçen yıl 5 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hisareynspor, bu sezon ise U-16 yaş grubunda Play-Off’ta kaybetmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 yaş grubunda bu hedefine ulaşmak istiyor. Teknik Sorumlu Sezgin Gürdal, “Bu sezon en iddialı olduğunuz U-15’lerde oynadığımız 13 maçın 12’isini kazandık. Sadece bir maçta berabere kaldık. Bitime 3 maç kala da şampiyonluğumuzu garantiledik. Artık Play-Off’u düşünüyoruz” dedi.

 

Hisareynspor şampiyon

 


U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Hisareynspor

13

12

1

0

72

6

37

2-Gölcük Karadeniz

12

10

1

1

50

8

31

3-Gölcük G.B

13

10

1

2

37

16

31

4-Karamürsel İ.Y

12

8

1

3

49

10

25

5-Değirmendere

14

7

0

7

28

41

21

6-Çamçukurspor

13

5

0

8

14

34

15

7-Gölcük İ.Y

14

2

0

12

6

76

6

8-Gölcük Çiftlikspor

12

1

0

11

5

34

3

9-Harb İş Spor

13

0

0

13

0

36

0

<![if !vml]>Hisareynspor şampiyon<![endif]><![if !vml]>Hisareynspor şampiyon<![endif]><![if !vml]>Hisareynspor şampiyon<![endif]><![if !vml]>Hisareynspor şampiyon<![endif]><![if !vml]>Hisareynspor şampiyon<![endif]>

 

# Türkiye, Gölcük

27 Mar 2024 - 18:19 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.534.604 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Haydi Karamürselbey mask
Haydi Karamürselbey
Maltaspor 90+8’de attı mask
Maltaspor 90+8’de attı
Bizim Gürcüler mutlu mask
Bizim Gürcüler mutlu
Körfez Gençlerbirliği Ragbi’de Türkiye finallerine kalmayı başardı mask
Körfez Gençlerbirliği Ragbi’de Türkiye finallerine kalmayı başardı
Körfez’de 5 ve 6. sınıflar mini voleybol turnuvası düzenlendi mask
Körfez’de 5 ve 6. sınıflar mini voleybol turnuvası düzenlendi
Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor mask
Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL