Hisareynspor şampiyon

SON MAÇINDA ÇAMÇUKUR’U YENDİ

Son yıllarda altyapılarda çok önemli başarılar elde eden Hisareynspor, buna bir yenisini daha ekledi. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 Ligi E Grubu’nda çok güçlü rakiplerin arasında sıyrıldı, hedefine ulaştı. Hisareynspor, son maçında Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Çamçukurspor’u 5-0 yendi, bitime 3 maç kala en yakın rakibi Gölcük Karadenizspor’a 6 puan farklı yaptı. Hisareynspor, kalan son 3 maçın ikisini hükmen kazanacak.

SEZGİN GÜRDAL ÇALIŞTIRIYOR

Geçen yıl 5 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hisareynspor, bu sezon ise U-16 yaş grubunda Play-Off’ta kaybetmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, U-15 yaş grubunda bu hedefine ulaşmak istiyor. Teknik Sorumlu Sezgin Gürdal, “Bu sezon en iddialı olduğunuz U-15’lerde oynadığımız 13 maçın 12’isini kazandık. Sadece bir maçta berabere kaldık. Bitime 3 maç kala da şampiyonluğumuzu garantiledik. Artık Play-Off’u düşünüyoruz” dedi.



U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU