Bekirderespor U-15’lerde sevindi

DERİNCE GB ZİRVEDE

İzmit- Körfez-Derince İlçesi takımlarının yer aldığı U-15 Ligi D Grubu’nda ilk üç takım Play-Off’a yükselecek. Bu grupta bir maçı eksik Derince GB, son maçında Çamlıtepespor’u 2-1 yendi. Kırmızı-Beyazlı ekip, 31 puanla grupta lider bulunuyor. Bu takımı 29’ar puanla Bağçeşmespor ile İzmit 41 Futbol Kulübü takip ediyor. Play-Off hattının hemen gerisinde ise 21 puanlı Bekirderespor takımı bulunuyor. Bu grupta büyük ihtimalle Derince GB, Bağçeşmespor ve İzmit 41 Futbol Kulübü’nün Play-Off’a kalması bekleniyor.



U-15 LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Derince G.B 11 10 1 0 30 8 31 2-Bağçeşmespor 12 9 2 1 40 4 29 3-İzmit 41 FK 12 9 2 1 40 9 29 4-Bekirderespor 11 7 0 4 24 13 21 5-Yenişehirspor 12 5 1 6 26 18 16 6-Çamlıtepespor 12 3 2 7 12 28 11 7-Yenimahallespor 12 1 2 9 15 39 5 8-Hereke Yıldızspor 11 1 1 9 5 29 4 9-Körfez Olimpikspor 11 1 1 9 7 51 1

TOPLU SONUÇLAR

Derince GB: 2 Çamlıtepe: 1

Bağçeşmespor: 3 H.Yıldızspor: 0 (H)

Bekirderespor: 1 Yenişehirspor: 0

Yenimahallespor: 0 İzmit 41 FK: 3