Bekirderespor U-15’lerde sevindi

DERİNCE GB ZİRVEDE
İzmit- Körfez-Derince İlçesi takımlarının yer aldığı U-15 Ligi D Grubu’nda ilk üç takım Play-Off’a yükselecek. Bu grupta bir maçı eksik Derince GB, son maçında Çamlıtepespor’u 2-1 yendi. Kırmızı-Beyazlı ekip, 31 puanla grupta lider bulunuyor. Bu takımı 29’ar puanla Bağçeşmespor ile İzmit 41 Futbol Kulübü takip ediyor. Play-Off hattının hemen gerisinde ise 21 puanlı Bekirderespor takımı bulunuyor. Bu grupta büyük ihtimalle Derince GB, Bağçeşmespor ve İzmit 41 Futbol Kulübü’nün Play-Off’a kalması bekleniyor.
U-15 LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Derince GB: 2 Çamlıtepe: 1
Bağçeşmespor: 3 H.Yıldızspor: 0 (H)
Bekirderespor: 1 Yenişehirspor: 0
Yenimahallespor: 0 İzmit 41 FK: 3
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.