Gebze’ye transferlerde çare olmadı

TALASGÜCÜ’NDEN MURAT DEMİREZEN GÖLCÜKSPOR’DAN HÜSEYİN EŞKOL

Gebzespor, ara transferde son haftasında kadrosunu iki isimle güçlendirdi. 3.Lig takımlarındanTalasgücü Belediyespor’un tecrübeli stoperi Murat Demirezen ile Gölcükspor’un sağ kanat oyuncusu Hüseyin Eşkol’u kadrosuna dahil etti. Gebzespor’un yeni transferi 3.Lig’den amatörlüğe dönen Murat Demirezen, 1990 doğumlu. Futbola Kayseri’de başlayan Murat Demirezen, profesyonel olarak Kütahya, Beykoz ve Niğdespor takımlarında oynadı.

HÜSEYİN, TAÇSPOR MAÇINDA OYNADI

Gölcükspor’dan alınan 2002 doğumlu Hüseyin Eşkol ise Muğla Ortacaspor’da başladığı futbol hayatında profesyonel olarak Edirnespor ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi. Hüseyin Eşkol, bu sezon başında amatöre dönüp, BAL’daki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor’a transfer oldu. Hüseyin Eşkol, ligin ilk yarısında Gölcükspor’da 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maçta oynadı. Gebzespor, yeni transferlerden Hüseyin Eşkol’a son TAÇ Spor maçında ikinci yarıda görev verdi. Murat Demirezen ise maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: spor servisi