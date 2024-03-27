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Acil kan aranıyor

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KOÜ Hastanesinde yatmak olan hasta için AB RH Pozitif (+) kan aranıyor.

Acil kan aranıyor mask
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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde yatmakta olan Fatma Şişko adına acil AB RH pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler Kızılay Şubelerinden kan verebilir. Gölcük’te kan vermek isteyenler i.in Kızılay kan toplama aracı 16:00-00:00 arası Gölcük Anıtpark’ta olacaktır. İletişim numarası: 0530 971 06 04

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gölcük

27 Mar 2024 - 18:45 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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