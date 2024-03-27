Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde yatmakta olan Fatma Şişko adına acil AB RH pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler Kızılay Şubelerinden kan verebilir. Gölcük’te kan vermek isteyenler i.in Kızılay kan toplama aracı 16:00-00:00 arası Gölcük Anıtpark’ta olacaktır. İletişim numarası: 0530 971 06 04
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.