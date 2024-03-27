Aldırmaz ve Özkan UEFA B kursunda

İKİNCİ ETAP ERZURUM’DA
İlimizde birçok takımda teknik adamlık yapan, iki yıldır da 2.Lig temsilcimiz Belediye Derincespor’da kulüp müdürlüğü görevinde bulunan Yenal Aldırmaz ile Güneşspor altyapısında çalışan Orhan Özkan, geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan UEFA B Kursuna katıldılar. UEFA B Kursunun ilk etabını başarıyla tamamlayan Aldırmaz ve Özkan, Temmuz ayında Erzurum’da yapılacak ikinci etap kursuna katılacak. Bu kurs sonunda da iki genç teknik adamımız UEFA B diplomasına sahip olacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.