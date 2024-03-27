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27 Mar 2024 - 18:55- Spor G:

Gülleri: Bu takım ligde kalmayı hak ediyor

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2.Lig’de yer alan Derincespor, sahasında Fethiyespor’u 4-1 yenerek uzun bir aradan sonra düşme hattının üzerine çıktı. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, son maçtaki oyundan memnun olduğunu, ligde kalmayı fazlasıyla hak ettiklerini söyledi.

Kenan Meriç
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Gülleri: Bu takım ligde kalmayı hak ediyor mask
Gülleri: Bu takım ligde kalmayı hak ediyor
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“NET GALİBİYET ALDIK”

Taner Gülleri, iç sahada oynayacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, “Bu amaçla sahaya çıkıyoruz. Fethiyespor karşısında da net bir galibiyet aldık. Maçta bölüm bölüm iyiydik. Ama genel anlamda iyi oynadık. Sahamızın zemini çok kötü. Antrenmanlarımızı da burada yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kötü zeminde 4 gol atmamız önemliydi. Mücadelelerinden dolayı futbolcularımı kutluyorum” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİNİN ÜZERİNE ÇIKTIK”

Taner Gülleri, çok zor dönemden geçtiklerini de ifade ederek, “Takımın ligdeki konumu dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece futbolcularımız değil, herkes baskı altında. Haftalardır düşme hattındayız. Şükür ki, Fethiyespor galibiyetiyle kırmızı çizginin üzerine çıktık. Şimdi amacımız burada kalıcı olmaktır. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Oyuncularıma da söyledim. İç saha maçlarında puan kaybetmememiz gerekiyor. Kalan iç saha maçlarını da kazandığımız da 40 puana ulaşacağız” dedi. 

 

Gülleri: Bu takım ligde kalmayı hak ediyor

 

# ifade

27 Mar 2024 - 18:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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