Gülleri: Bu takım ligde kalmayı hak ediyor

“NET GALİBİYET ALDIK”

Taner Gülleri, iç sahada oynayacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, “Bu amaçla sahaya çıkıyoruz. Fethiyespor karşısında da net bir galibiyet aldık. Maçta bölüm bölüm iyiydik. Ama genel anlamda iyi oynadık. Sahamızın zemini çok kötü. Antrenmanlarımızı da burada yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kötü zeminde 4 gol atmamız önemliydi. Mücadelelerinden dolayı futbolcularımı kutluyorum” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİNİN ÜZERİNE ÇIKTIK”

Taner Gülleri, çok zor dönemden geçtiklerini de ifade ederek, “Takımın ligdeki konumu dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece futbolcularımız değil, herkes baskı altında. Haftalardır düşme hattındayız. Şükür ki, Fethiyespor galibiyetiyle kırmızı çizginin üzerine çıktık. Şimdi amacımız burada kalıcı olmaktır. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Oyuncularıma da söyledim. İç saha maçlarında puan kaybetmememiz gerekiyor. Kalan iç saha maçlarını da kazandığımız da 40 puana ulaşacağız” dedi.