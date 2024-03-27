Derinceli Arda, Milli maçta 90 dakika oynadı

DERİNCELİ ARDA İLE GURUR DUYUYORUZ
Belediye Derincespor’da bu sezon altyapıdan A Takım kadrosuna alınan 2005 doğumlu Murat Arda Ayhan, gösterdiği başarılı performansla U-19 Milli Takım kadrosuna alındı. Genç oyuncu, önceki günde U-19 Milli takımın Almanya’da oynadığı maçta ilk on birde sahaya çıktı. Orta sahada görev yapan Derinceli oyuncu, 90 dakika sahada kalmayı başardı. Arda Ayhan’ın forma giydiği U-19 Milli Takımım Almanya’ya 2-0 kaybetmesine rağmen daha önce grup UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.