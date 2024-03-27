Tabancayla vurularak ölen 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D’nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.
Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek’in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.
Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Öğrencisi olan Kadem Can Çiçek’in cenazesi mahallesine götürüldü. Beylikbağı Mahallesi Sarı Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 16 yaşındaki gencin naaşı, Pelitli Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazesine okul arkadaşları, akrabaları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda sevenleri katılım sağladı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmi Lazım Değil - İnsan hayatı bu kadar basit işte önüne gelenin elinde silah, peynir ekmek gibi ortada satışı var sanırım herkesin belinde geziyor. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum... Lütfen gençlerimize sahip çıkalım aile bireyleri olarak biri toprağa gitti dönüşü yok, diğeri alıştı artık geleni gideni vurur çok yazık...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.