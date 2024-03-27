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KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir

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Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "Beklenti yönetimi ve enflasyon açısından uygun olsa da parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir" dedi.

Muhammet Emin Can
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KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir mask
KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir
KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir
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KUR ARTIŞLARINA TANIK OLUYORUZ

KOTO Mart Ayı Meclis Toplantısı, Burhan Kasım Meclis Salonunda yapıldı. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden KOTO Üyesi Hasan Cemil Altınkaya anısına anma programı düzenlendi. Anma sonrası KOTO Başkanı Necmi Bulut açıklamalarda bulundu. Necmi Bulut şunları söyledi: "Azalan cari açık ve yükselen ülke kredi notuna rağmen, yerel seçimler öncesi, geçen yıl genel seçimi takiben yaşananların tekrarlanması kaygısıyla dövize bireysel yönelim yüzünden kur artışlarına tanık oluyoruz.

KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir

SIKILAŞTIRMA ÖNLEMLERİ PEŞ PEŞE GELMEKTE

Oysa koşullar yanında ekonomi yönetimi ve politikaları, kur artışını gerektirmemektedir. Kur artışının yeniden enflasyon etkisi yapmamasını sağlamak üzere para politikasında sıkılaştırma önlemleri peş peşe gelmektedir. Nakit avans ve kredili mevduat hesabındaki düzenlemelere ilaveten Merkez Bankası, Şubatta ara verdiği politika faizi artırımına Mart’ta devam etti ve 5 puanlık artışla politika faizi yüzde 50’ye yükseltildi. Beklenti yönetimi ve enflasyon açısından uygun olsa da parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir.

KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMAMAKTADIR

Reel kesim güven endeksi yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksinde düşüş yaşanmaktadır. Türkiye ekonomisi 2023 son çeyreğinde yüzde 4 ve yılın tamamında yüzde 4,5 büyüdü. Sanayi üretimi yüzde 0,8 düzeyinde kalırken finans sektörü yüzde 9 ve deprem bölgesi yatırımlarıyla inşaat sektörü yüzde 7 büyüdü. Üretim ve ihracatın büyümeye katkısı zayıf kaldı. Bununla birlikte, kişi başına gelir 2016’daki 12.600 dolar zirve değerini aşarak 13.110 dolar oldu. Sanayi üretimi, Ocak ayında aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

KOTO Başkanı Bulut: Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak sürmesi ticareti olumsuz etkileyebilir

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Mart verilerine göre işsizlik oranı yüzde 9,4; genç işsizlik oranı yüzde 17,4; atıl işsizlik oranı yüzde 22,8 oldu. Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07; Yurt İçi-ÜFE ise, aylık yüzde 3,74 ve yıllık yüzde 47,29 arttı. 2024 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,6 oranında artışla 21 milyar 86 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu. 2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 3,2 azalış ve 4 milyar 435 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 11,8 artış ve 2 milyar 322 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı" 

# Kocaeli, Türkiye, İstanbul, kredi, deprem, para, Merkez Bankası

27 Mar 2024 - 19:32 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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