KOTO'nun iftarında buluştular

PROTOKOLDEN İSİMLER KATILDI

Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştiren KOTO, toplantının ardından Maide SEKA Deniz Düğün Salonunda iftar programı düzenledi. İftara Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer ve KOTO üyeleri katıldı. Birlikte oruçların açıldığı programda Kuran-ı Kerim okundu ve dualar da edildi.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ

KOTO Başkanı Necmi Bulut konuşmasında, " Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Kentin ticari hayatına olduğu kadar sosyal ve kültürel etkinliklerinde de öncü rol üstlenen Kocaeli Ticaret Odası olarak böyle manevi bir iklimde birlikte iftar sofrasına oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük gücümüz birlikteliğimiz. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Yakın zamanda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşımız Cemil Altınkaya başta olmak üzere tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere burada bulunan herkesi Bayramın ilk günü saat 12.30 da Odamızda yapacağımız bayramlaşmaya davet ediyorum" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜK FEDAKÂRLIK GÖSTERDİNİZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmasında şunları söyledi: "Özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlık gösterdiniz, 6 Şubat depremleri sonrası bölge için elinizi taşın altına koydunuz. Allah her birinizden rahatsız olsun, hepimize teşekkür ediyorum. Biz kamu destekleri dışında özel sektörle de işler yapıyoruz. 2 okulumuzu özel sektör temsilcileri ile inşa edeceğiz, inşallah bundan sonra da kentteki eğitim alt yapımızı birlikte güçlendireceğiz. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Daha büyük bir ülke haline geleceğiz"