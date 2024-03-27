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AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru

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YİKOB tarafından yapımı 5 yılda tamamlanan AMATEM ve ÇEMATEM binalarında adım adım açılışa doğru ilerleniyor. Her iki binada kullanılacak olan yatak ve mobilyalar AMATEM binasına getirildi. Binaların çevresi kesici tellerle çevrildi ve çevre düzenlemesi çalışması başladı.

Süriye Çatak Tek
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AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru mask
AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru
AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru
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TAM 5 YIL GEÇTİ

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı 2019 yılında başlanan ve sonunda yapımı tamamlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM) açılışı için artık sona gelindi. Adım adım açılışa yaklaşılan iki kurumda kullanılacak yatak ve mobilyalar merkezlere gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde yatak ve mobilyaların montajları yapılarak odalara yerleştirilecek. Malzemeler dışında iki merkezin çevre düzenlemesi ve güvenlik tellerinin takılması çalışmaları da devam ediyor.

 

MALZEMELER GELDİ

AMATEM ve ÇEMATEM’in binalarının tamamlanmasının ardından uzun zamandır binaların açılması bekleniyor. Her seferinde yeni sıkıntıların çıktığı iki binada bu kez sorunların tamamı ortadan kaldırıldı ve artık sarf malzemeler binaya gelmeye başladı. Binada kullanılacak mobilyalar AMATEM binasına getirildi. Burada montajları yapılarak odalara dağıtılacak. Ardından binanın tamamı temizlenecek ve açılışa hazır hale getirilecek. Nisan ayının sonunda her iki kurumun İl Sağlık Müdürlüğü işletmeciliğiyle hizmete alınması bekleniyor.

 

GÜVENLİK TELLERİ ÇEKİLDİ

Binaların çevre düzenlemesi çalışmasını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir ekipleri her iki binanın çevresinde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı ve bahçe düzleştirildi. İlk etapta yapılacak çevre düzenlemesinin ardından Büyükşehir önümüzdeki süreçte ÇEMATEM binasının önüne futbol sahası yapılacak. Çevre düzenlemesi dışında binalarda tedavi gören hastaların kaçması ya da dışarıdan farklı kişilerin gelmesini engellemek için her iki binanın çevresi kesici tellerle kaplandı.

 

AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru

MALZEMELER GELDİ-  Binada kullanılacak olan malzemeler AMATEM binasına getirilmeye başlandı. Her iki binanın hasta odalarında kullanılacak yatak ve mobilyalar AMATEM’in içinde istiflendi.

 

AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru

TELLER ÇEKİLİYOR-  İki binada kalacak olan bağımlı bireylerin güvenliği için her iki binanın çevresini kesici tellerle çevriliyor. Tel çevrilme işi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde güvenlik kapısı da yapıldığında güvenlik ile ilgili çalışmalar da tamamlanacak.

 

AMATEM ve ÇEMATEM açılışa doğru

MOLOZLAR ALINIYOR- Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan AMATEM ve ÇEMATEM binalarının çevre düzenlemesi çalışmalarında, binaların çevresinde kalan molozlar alınıyor ve alan düzleştiriliyor.

# Kocaeli, HER, yeni, Büyükşehir

27 Mar 2024 - 21:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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