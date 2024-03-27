Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyük Birlik Partisi bugün Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirdikleri iftar programında vefatının 15. yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı mask
BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı
BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Programa  Kocaeli  Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil ve çok sayıda davetli katıldı.

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BAZI ZAYIF KİŞİLİKLER MUHSİN BAŞKANI ELEŞTİRİYOR

Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 15'inci yılında düzenlenen anma programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Metehan Küpçü, "Muhsin başkanımızın vefatının 15. yılında bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Muhsin başkanı anlatmaya kelimeler yetmez bizler gördüğümüz kadarıyla anlattığımızda eksik kalabilir. Veysel bey Muhsin başkanı tanıdığını söyledi. Muhsin başkan derdi ki İslami hassasiyet olmayan milliyetçilik boştur. Biz de hamdolsun Kocaeli Üniversitesi'nin önünde aşevi kurduk. Şehitlerimizin hayrına günde üç bin kişiye yemek ikram ediyoruz. Muhsin başkanımızın davası peygamber efendimizin davasıdır. Türk milleti alperenlik olgusunu unutmuştu bunu bize şehit Muhsin başkan hatırlattı. Şimdi ben alperenim diye yüzbinlerce delikanlı sokakta geziyor. Bazı zayıf kişilikli mahlukatların açıklamalarını biliyoruz. Seçim öncesi konuşmak doğru değil sonrasında bunları konuşacağız.”

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

MUHSİN BAŞKAN ŞEHİTTİR!

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, "Allah bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Bizim için Muhsin başkan ayrı bir değer. Tek şehit lider. Muhsin başkan dış güçler tarafından katledildi. Kim çıkarsa çıksın bu işin sonunda karşımıza kim çıkarsa çıksın intikamımızı alacağız. Yüce Allah’a şükürler olsun böyle bir partiye gönül verdik. Muhsin başkanla ilgili haksız eleştiriler gördük bu fitneye su taşıyamayacağız. Muhsin başkan şehittir bir şehide laf etmek o insanın şerefini gösterir" ifadelerine yer verdi.

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

MUHSİN BAŞKANI RAHMETLE ANIYORUM

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, “ Her zaman vatan millet ve bayrak sevdalısı bir lider. Kendisiyle tanışma şerefine nail olmuştum. Kaybedince herkes gibi ben de çok üzüldüm. Herkes onu devlet ve millet aşkıyla tanıdı. Tekrar Muhsin başkanı rahmet ile anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. “

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Muhsin beyin Türk siyasetine kazandırdığı inanılmaz bir miras var siz de o mirasın kutlu takipçilerisiniz. Demişti ki ‘Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat’ ölümlü bir dünyada davanın ne olduğunu bilmeye işaret ediyor. Biz hepimiz kötülüğü defetmekle mükellefiz. Daha ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz bunun için davadan vazgeçilmez. İkincisi bu millete devlete ezanlara olan samimi bağlılığı. Bu millet adına hizmet eden insanların rıza makamı iki tanedir. Biri ilahi rızayı oluşturan Rabbimin rızası. İkincisi ise halkın rızası. Biz siyasetimizi halka göre yapıyoruz. Bu millete olan bağı herkesin sipere yattığı bir dönemde sadece hakikatı haykırması çok güçlü bir davanın ihsanı olabilir. Allah gani gani rahmet eylesin. O ve onun gibi vatan evlatları sayesinde milletimiz ilelebet payidar olmaya devam edecektir. Tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar: Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında rahmetle anıldı

# Kocaeli, parti, başkan, HER, VAR, hizmet, seçim, Büyükşehir

27 Mar 2024 - 22:01 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.534.604 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

BTP adayları Başiskele’de mask
BTP adayları Başiskele’de
Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti mask
Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti
Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti mask
Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti
Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek mask
Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu mask
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu
Başkan Bıyık, gönülleri fethediyor mask
Başkan Bıyık, gönülleri fethediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL