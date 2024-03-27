KBSL Play-Off: İzmit Belediyespor: 75 - Galatasaray: 78

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 21, Gergana Ivanova 5, Sierra Lashe Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nalyssa Rae Smith 18, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Teaira Zyaire Mccovan 7, Mikiah Harrigan 6, Meltem Yıldızhan 2, Bria Nicole Hartley 8, Julie Vanloo 20
Başantrenör: Tolga Esenci
1. Periyot: 15-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 37-36 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 57-62 (Galatasaray lehine)
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.