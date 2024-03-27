Garanti BBVA ATM’sine yatırdığı parasını geri alamadı

Akşam saatlerinde şubelerin önündeki ATM’lerde para yatırdıklarında, yatırılan paralar bloke edilip hatalı işlem denilerek el konuldu ibaresi yer aldığını belirten vatandaşlar, “Paramıza el konulduğunu görünce hemen müşteri hizmetlerini aradık. Müşteri hizmetleri bir hafta içinde inceleme yapılıp tarafımıza dönüş sağlanacağı söylendi. Ancak bir hafta sonra gelen bilgilendirmede şikayet ile ilgili uygun bir veri bulunmadığı oluyor. Yani paramızın üzerine soğuk su için diyorlar. Koskocaman bir bankada bu nasıl olabilir. Paramızı alıp üzerine yatıyor resmen. Bu konuda bankadan bir dönüş bekliyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.