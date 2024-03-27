Fırınlar akşam neden ekmek çıkartmıyor?

Vatandaşlar bakkal ve marketlerde öğleden sonra akşama kadar taze ekmek bulamadıklarını ve akşam saatlerinde ise sadece pide geldiği için pide almak zorunda kaldıklarını belirtti. Bakkallarda sabahtan kalan ekmeklerin kuruduğunu ve bayatladığını belirten vatandaşlar, “Bakkal ve marketlerde fırınların sadece sabah ekmek ürettiği için akşam sadece bakkal ve marketlerde bayat ekmek bulabiliyoruz. Belki bizim gücümüz en düşüğü 20 lira olan pideyi almaya yetmiyordur. Yani 5 ekmek aldığımızda 40 lira ödüyoruz ama 5 küçük pide aldığımda 100 lira ödüyoruz. Bizi neden buna mahkum ediyorlar. Ramazan ayı diye buradan da para kazanma derdine girmesinler. Zaten yeterince para kazanıyorlar. İnsanlar oruç tutuyor ve evlerine kendi bütçelerine göre ekmek alacaklar. Bunu bile çok gören fırıncılar lobisine kimse dur demeyecek mi? Taze ekmek yemek biz yoksullara da çok mu görülüyor” dedi.