Vatandaşlar bakkal ve marketlerde öğleden sonra akşama kadar taze ekmek bulamadıklarını ve akşam saatlerinde ise sadece pide geldiği için pide almak zorunda kaldıklarını belirtti. Bakkallarda sabahtan kalan ekmeklerin kuruduğunu ve bayatladığını belirten vatandaşlar, “Bakkal ve marketlerde fırınların sadece sabah ekmek ürettiği için akşam sadece bakkal ve marketlerde bayat ekmek bulabiliyoruz. Belki bizim gücümüz en düşüğü 20 lira olan pideyi almaya yetmiyordur. Yani 5 ekmek aldığımızda 40 lira ödüyoruz ama 5 küçük pide aldığımda 100 lira ödüyoruz. Bizi neden buna mahkum ediyorlar. Ramazan ayı diye buradan da para kazanma derdine girmesinler. Zaten yeterince para kazanıyorlar. İnsanlar oruç tutuyor ve evlerine kendi bütçelerine göre ekmek alacaklar. Bunu bile çok gören fırıncılar lobisine kimse dur demeyecek mi? Taze ekmek yemek biz yoksullara da çok mu görülüyor” dedi.
Fırınlar akşam neden ekmek çıkartmıyor?
Derince, Gölcük ve İzmit’te farklı mahallelerde Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda azaltılan ekmek üretimi ile ilgili şikayet geldi.
27 Mar 2024 - 22:45 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Çunku rant kapısi pide onlar için aç gözluler ama onlara yaptırım yapicak devlet yok ortada olsa gör bak adam olurlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.