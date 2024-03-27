Vatandaştan teşekkür

Yağmur yağdığında çamur içinde, güneş açtığında ise toz içinde kaldıklarını söyleyen vatandaşların talepleri üzerine ilgili belediyesi bu alanı parke taşı ile kapladı. Çamur ve tozdan kurtulan vatandaşlar, “Belediyenin taleplerimizi dikkate alarak bu yolu parke ile kaplaması bizim sorunumuzu çözdü. Belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.