Vatandaştan teşekkür

Yağmur yağdığında çamur içinde, güneş açtığında ise toz içinde kaldıklarını söyleyen vatandaşların talepleri üzerine ilgili belediyesi bu alanı parke taşı ile kapladı. Çamur ve tozdan kurtulan vatandaşlar, “Belediyenin taleplerimizi dikkate alarak bu yolu parke ile kaplaması bizim sorunumuzu çözdü. Belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.