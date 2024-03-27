Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı

Katil Muhammet Tarhan görgü tanıklarının iddialarına göre Gülhan’ı öldürdükten sonra yerde tekmeledi. Katil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğinin titiz çalışması ile kısa zamanda bulundu. Yakalandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğünden çıkartılarak Adliyeye sevk edilen katile ilk kez bir kadın polis eşlik etti.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Emniyetin tüm birimlerinde suçlular erkek amirler tarafından adliyeye sevk ettirilirken bu kez kadın cinayetlerine dikkat çekmek için İl Emniyet Müdürlüğü örnek bir davranışa imza atarak cinayet zanlısını bir kadın polise çıkartırdı.

Kocaeli emniyetinde ilk kez bir erkek katil zanlısı kadın polis tarafından adliyeye çıkartıldı. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve bu cinayetlere yönelik mücadelede kadın polislerin de var olduğunu gösteren bu davranışın kadın cinayetlerinin son bulmasında da ön ayak olmasını diliyoruz.