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Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı

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Geçtiğimiz hafta Darıca’da eski sevgilisi Muhammet Tarhan tarafından öldürülen Gülhan Esen ile birlikte kadın cinayetlerinin acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Süriye Çatak Tek
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Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı mask
Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı
Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı
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Katil Muhammet Tarhan görgü tanıklarının iddialarına göre Gülhan’ı öldürdükten sonra yerde tekmeledi. Katil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğinin titiz çalışması ile kısa zamanda bulundu. Yakalandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğünden çıkartılarak Adliyeye sevk edilen katile ilk kez bir kadın polis eşlik etti.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Emniyetin tüm birimlerinde suçlular erkek amirler tarafından adliyeye sevk ettirilirken bu kez kadın cinayetlerine dikkat çekmek için İl Emniyet Müdürlüğü örnek bir davranışa imza atarak cinayet zanlısını bir kadın polise çıkartırdı.

Kocaeli emniyetinde ilk kez bir erkek katil zanlısı kadın polis tarafından adliyeye çıkartıldı. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve bu cinayetlere yönelik mücadelede kadın polislerin de var olduğunu gösteren bu davranışın kadın cinayetlerinin son bulmasında da ön ayak olmasını diliyoruz.

Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı

Kadın katilini mahkemeye kadın polis çıkardı

 

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27 Mar 2024 - 22:48 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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