Yarım kalan ünlü proje çürümeye terk edildi

EKONOMİK GEREKÇELERLE YARIM KALDI

Kartepe Köseköy Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi ile Muradiye Sokak’ın kesiştiği noktada yer alan, inşaatı yaklaşık 9 yıl önce başlamış fakat ekonomik gerekçelerle yarım kalmış Time Tower ve Titanic Otel’de 2017 yılından beri bir çalışma yok. İnşaatın yarım kalması sonrası yapı, bu haliyle Ziraat Bankası tarafından 18 milyon 250 bin TL’ye satın alındı. Yapıda inşaat çalışmalarının satış sonrası başlaması beklense de bu durum gerçeğe dönüşmedi. İçerisinde açık ve kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness salonu, toplantı ve balo salonları ile restoran planlanan yapı, inşaatı yarım kalmış şekilde dururken her geçen gün daha da kötü bir görünüme kavuşuyor.

YURT BİNASI OLARAK KULLANILSIN

Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen tarafından yapımına başlanan fakat daha sonra Ziraat Bankası tarafından satın alınan yapının mağdurları olduğu, mağdurların çözüm bulunmasını istediği biliniyor. Vatandaşların bir kısmı, yapının kamu bankasında olmasından dolayı inşaatın tamamlanıp binanın yurt olarak kullanılması görüşünde. Diğer bir grup ise yüksek kira fiyatlarından dolayı ev bulmakta zorlanan insanlara yardımcı olmak amacıyla yapının kullanılabileceğini ifade ediyor. Sıvaları dökülen, yer yer demirleri çıkan ve paslanan, temelinde su birikintisi bulunan yapının zaman içerisinde ömrünü tamamlaması ve beraberinde yıkım kararı alınması da gündemde.