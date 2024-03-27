Üst geçitteki pankartları kaldırdılar

Hala üçüncü dünya ülkelerinin seçim propagandası yöntemleri ile Türkiye’de yapılan seçimlerde asılan pankartlar insanların hayatlarını dahi tehlikeye atacak boyuta gelebiliyor. İzmit Körfez Mahallesi’nde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Fatma Seher Kara Fatma Üst Geçine asılan bayraklar rüzgar nedeniyle çoğu yırtıldı. Yolun üzeri sarkan ve olası bir rüzgarda araçların üzerine düşme ihtimali olan pankartların yarattığı görüntü gazetemizde yer almasının ardından belediye pankartları kaldırdı. Ancak sadece bu üst geçit değil tüm üst geçitlerde bu tür pankart asma işlemlerinin yasaklanması gerekiyor. Çünkü sürücüler için gerçekten ciddi risk taşıyor. Umarım bir daha ki seçimde bu manzaralarla karşılaşmayız.