TEV mevlit okutacak

Davet metni şöyle: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim olanağı sağlamak amacıyla, 4 Mayıs 1967 tarihinde kurulduğumuz günden bugüne kadar 56 yıldır yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar mal varlıklarını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan, bağışlarıyla gençlerimizin geleceğine ışık tutan, kıymetli, hayırsever, rahmetli bağışçılarımız ve ailelerinden vefat edenlerin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarının, vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz için gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz ile vakfımızın ebediyete intikal etmiş kurucularının, gelişmesine katkıda bulunanların, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin ve vefat eden yakınlarının aziz ruhlarına bağışlanmak üzere “Mevlit ve Hatim Duası” okutulacaktır.