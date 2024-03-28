Mehmet Ali Kağıtçı’nın kitabı tanıtılacak

Türkiye’nin en önemli kalkınma hamlesinin en önemli sanayi kuruluşu olan SEKA’yı kuran Kağıtçı’nın hayatını Mehmet Sarıoğlu kaleme aldı. “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı” isimi ile çıkartılan kitabın tanıtımı bugün Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Tüm kitapseverler ve Kocaeli halkı bu güzel kitabın tanıtımına davetli.