Mustafa Kemal’ın Neşesi Süleyman Demirel’de

Mustafa Kemal'in Neşesi, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsundan başlattığı kurtuluş mücadelesine bir saygı duruşu niteliğindedir. Tiyatro eserinde, savaşlar, yıkımlar, yoksulluklar görmüş ulusuna neşe katmak ve ona özünden kopmadan yeni ve modern bir yaşama biçimi sunmak isteyen Mustafa Kemal'in hayali ortaya konuluyor. Oyunda, O’nunla hayatı kesişen ve onun dokunuşları sayesinde eserleriyle sonsuzluğa kalan onlarca tanıdık kahramanın daha önce duymadığınız öykülerine, şiirlerle, şarkılarla, fotoğraflarla yol aldığımız bir yolculuğa çıkacaksınız. Aklın, bilimin, kültürün ve sanatın ışığıyla aydınlatıldığı bu sonsuz neşeye ortak olmak için bugün saat 20.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatrosuna gidebilirsiniz. Biletler Biletinial ve Biletix sitesinden bulabilirsiniz.