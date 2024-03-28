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28 Mar 2024 - 01:15- Gündem G:

Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: 9 yılda 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılbaşından itibaren 644, 2015'ten bu yana ise 40 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Güler, "Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: 9 yılda 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Gazi Orduevinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftardan sonra konuşan Bakan Güler, "Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan, şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın 'şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' mısrasında da ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Bu toprakları, binlerce yıldır bize vatan kılan şehit ve gazilerimiz; vatanımıza olan sarsılmaz sevdamızın ölümsüz temsilcileri, asil milletimizin kahramanlık ve fedakarlığının ebedi mimarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kahraman gazilerin "ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla canla başla verdikleri mücadelenin, asil milletin sarsılmaz iman, tevekkül, cesaret ve yiğitliğinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün kutsal vatanımızda başı dik ve özgür yaşamamızı, hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Yazdığınız kahramanlık destanları sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Biz bir aileyiz ve her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.

Bakan Güler, şehit ve gazilerin haklarının asla ödenmeyeceğinin altını çizerek, "Bizler, büyük bir aile olarak acılarınızı paylaşmak ve gözyaşlarınızı dindirmek için daima yanınızda olacak, sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu kapsamda kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

# HER, ifade, iftar

28 Mar 2024 - 01:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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