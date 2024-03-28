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Kütahya'da korkunç olay 3 aylık hamile eşini öldürdü

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Kütahya'da ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde karısını bıçaklayarak öldürüldü.

Kütahya'da korkunç olay 3 aylık hamile eşini öldürdü mask
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Kütahya'da ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUĞU YETİŞTİRME YURDUNA VERİLDİ

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

# polis, sevk, kadın

28 Mar 2024 - 01:01 - Türkiye --- Okunma

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