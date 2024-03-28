Cumhurbaşkanı Erdoğan son miting için Kocaeli'de

ALAN HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki otopark alanında Büyük Kocaeli Mitingi yapılacak. Seçim sürecinde Erdoğan’ın 50’nci ve son il mitingi olan Kocaeli mitingi için AK Parti teşkilatları tüm hazırlıkları tamamladı. Alanda sahne kuruldu, güvenlik önlemleri alındı, ulaşımdan vatandaşların alana giriş yapacağı kapılara kadar her şey hazır hale getirildi. Alanın çevresi AK Parti bayrakları ile süslendi.

ÇALIŞMALAR TAMAM

Erdoğan’ın, Bursa mitingini bitirdikten sonra saat 15.00’te Kocaeli’ye geleceği miting için AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 100 bin kişi hedefini verdi. Miting için 12 ilçe ve il teşkilatında kurulan miting komisyonu ilçe ilçe katılım hedeflerini tutturmak için çalışmalarını tamamladı. Tüm ilçelerden gelecek vatandaşlar alana belirlenen iki ayrı noktadan giriş yapacak. Yoğunluk nedeniyle alanda olası bir kaza karşısında hemen müdahale edecek sağlık ekipleri için çadırlar da hazırlandı.

348 GÜN SONRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yapılan seçimlerde her zaman Kocaeli’de miting yaptı. En son 14-28 Mayıs Genel Seçimleri için 15 Nisan’da Kocaeli’ye gelen Erdoğan, burada Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Aradan geçen 348 günün ardından yeniden Kocaeli’ye gelecek olan Erdoğan’ı partililer ve vatandaşların coşku ile karşılaması bekleniyor.

300 BİN ÜYE ARANDI

Erdoğan’ın son seçimine gireceği açıklamasının ardından son mitingini Kocaeli’de yapması, teşkilatlarına ve Kocaeli’ye verdiği önemi ortaya koyuyor. Bu önemin karşılığında Kocaeli teşkilatları, İl Başkanı Şahin Talus ile partinin 300 bin üyesini tek tek arayarak mitinge davet etti. Aynı zamanda STK’lara da davetiyeler gönderen AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanını büyük bir kalabalık ile son mitinginde ağırlamak istiyor.

ULAŞIM PLANI DA YAPILDI

AK Parti İl Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden görüşler alarak miting alanına araçla gelecekler için 8 ayrı kritik noktaya yönlendirme tabelası yerleştirdi. Buna göre doğu, batı ve güney yönlerinden gelecekler bu tabelaları kullanarak Kongre Merkezi’nin karşısında bulunan 1500 otobüslük otopark alanına ulaşabilecek. Yönlendirme tabelaları Kartepe ve Kandıra gibi doğu ilçelerinden gelen araçları Yenidoğan Köprüsü’ne, oradan Seka Devlet Hastanesi yanından otopark alanına getirecek.

FARKLI YÖNLERDEN AYRI GÜZERGAHLAR

Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince gibi batı ilçelerinden gelen araçlar İSU önündeki yan yoldan Ulaşım Daire Başkanlığı yönüne dönerek otopark alanına ulaşacak. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel gibi güney ilçelerinden gelen araçlar ise Ömer Türkçakal Bulvarı’ndan gelip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gider gibi Salim Dervişoğlu Caddesi’ne dönerek Seka Park içine girecek. Buradan Seka Devlet Hastanesi viyadüğüne çıkarak otopark alanına varacak. İzmit içinden gelen araçlar da bu tabelaları kullanarak dilediği yönden otopark alanına gelebilir. Öte yandan otopark alanında parklanma, otobüs ve özel araç olarak ayrı noktalarda yapılacak.

NCITY’DE RİNG SERVİS VAR

Yoğunluğu dikkate alarak özel araçlarını Salim Dervişoğlu Caddesi Ncity AVM yanındaki otoparka bırakmak isteyenler için miting alanına ring servisler olacak. Ayrıca miting alanına tramvayla ulaşmak da çok kolay. Otogardan Kuruçeşme’ye kadar araçları duraklara yakın yerlerdeki otoparklara bırakıp, tramvayla miting alanına ulaşmak da mümkün olacak. Öte yandan bugün Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Seka Park içinden geçen bölümü normal araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin miting süresince D-100 Karayolu’nu kullanması istendi. Ayrıca ilçelerden miting alanına hareket edecek otobüslerin hareket saati ve yeri hakkında, AK Parti İlçe Başkanlıklarından bilgi alınabilecek.