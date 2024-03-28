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28 Mar 2024 - 09:00- Asayiş G:

Kocaeli dahil 41 ilde "Narkoçelik-9" operasyonu

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kocaeli dahil 41 ilde "Narkoçelik-9" operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili ayrıntıları şu şekilde paylaştı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 565 ekip, bin 602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin,  Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta 'Narkoçelik-9' operasyonları düzenlendi. Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 65 kg skunk, 131 kg metamfetamin, 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 sokak satıcı yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 176 kg skunk, 62 kg bonzai, 2,5 kg esrar ele geçirildi. 14 sokak satıcı yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 5 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 sokak satıcı yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 sokak satıcı yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 bin 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya’da düzenlenen "Narkoçelik-9” operasyonlarında; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22 kg 150 gr metamfetamin, 10 kg eroin, 1 kg kubar esrar, muhtelif miktarda eroin, sentetik hap ve kök kenevir ele geçirildi. 65 sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kokain, 7 kg skunk ele geçirildi. 3 sokak satıcısı yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 103 kg metamfetamin, 34 kg eroin, 24 kg morfin, 13 kg afyon sakızı ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 231 kg esrar ele geçirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin, 1 kg bonzai, 2 kg esrar ele geçirildi. 19 sokak satıcı yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 64 kg esrar ele geçirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 53 bin 900 adet sentetik ecza ele geçirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 204 adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 kg esrar, 1 kg bonzai, 558 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 sokak satıcısı yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg bonzai ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ."

Kaynak: İHA

# Narkoçelik-9, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, İstanbul, sosyal, Ankara, Bursa

28 Mar 2024 - 09:00 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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