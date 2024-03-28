SEKA hastane personeli yaşamını yitirdi

İzmit Yenidoğan'da yaşayan, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde teknik serviste çalışan Hakan Duran hayatını kaybetti. İzmit Seka Devlet Hastanesi Hakan Duran’ın yaşamını yitirdiğini bildirirken, Duran’ın ölümü üzüntü yarattı. Duran’ın cenazesi bugün Yenidoğan Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Guddusi Gözüçakır - Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.