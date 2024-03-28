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Yargıtay başkanlığı seçiminde 4. gün: İki aday arasında oylama yapılacak

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün yapılacak dokuzuncu tur oylamada Mehmet Akarca ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay başkanlığı seçiminde 4. gün: İki aday arasında oylama yapılacak mask
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Yargıtay'da yeni başkan bugün de seçilemedi. Adaylar sekizinci turda da gerekli çoğunluğa ulaşamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün sekizinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim, bugün Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

# seçim, başkan, yeni, sandık

28 Mar 2024 - 09:17 - Türkiye --- Okunma

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