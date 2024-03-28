Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor

Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor... İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.
"BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR"
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilenleri yanıtladı:
"Hali hazırda promosyon alanlar da daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabilirler. Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir."
Karakaş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.
16 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA
Dul yetim aylığı alan hak sahiplerine de en az 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Banka promosyon düzenlemesinde yaklaşık 16 milyon kişi kapsamda bulunuyor.
Kaynak: TRT Haber
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - ya zaten alıyordu millet özel banklardan sanki yeni bir lütufmuş gibi sunulması çok ilginç
Mustafali - Güncelleme geldi kardeş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.