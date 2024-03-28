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28 Mar 2024 - 09:16- Ekonomi G:

Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor

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Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Promosyon ödemeleri bugün başlıyor.

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Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor... İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

"BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilenleri yanıtladı:

"Hali hazırda promosyon alanlar da daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabilirler. Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir."

Karakaş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

16 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA

Dul yetim aylığı alan hak sahiplerine de en az 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Banka promosyon düzenlemesinde yaklaşık 16 milyon kişi kapsamda bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

# para, banka, başvuru, sosyal

28 Mar 2024 - 09:16 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Emekli - ya zaten alıyordu millet özel banklardan sanki yeni bir lütufmuş gibi sunulması çok ilginç

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 28 Mart 09:25
02

Mustafali - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Güncelleme geldi kardeş

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Mart 09:47

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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