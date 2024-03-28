Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor

Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor... İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

"BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilenleri yanıtladı:

"Hali hazırda promosyon alanlar da daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabilirler. Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir."

Karakaş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

16 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA

Dul yetim aylığı alan hak sahiplerine de en az 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Banka promosyon düzenlemesinde yaklaşık 16 milyon kişi kapsamda bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber