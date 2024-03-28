Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta istikrarlı yükselişine devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 280 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 728 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.276,82
Satış: 2.277,15
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,20
Satış: 2.178,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.642,91
Satış: 3.723,15
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.571,65
Satış: 14.847,04
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.263,06
Satış: 7.446,29
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.571,65
Satış: 14.847,04
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.916,39
Satış: 16.323,32
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.289,50
Satış: 1.702,43
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.191,06
Satış: 2.313,30
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.