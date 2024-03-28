Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta istikrarlı yükselişine devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 280 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 728 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.276,82

Satış: 2.277,15

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.178,20

Satış: 2.178,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.642,91

Satış: 3.723,15

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.571,65

Satış: 14.847,04

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.263,06

Satış: 7.446,29

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.571,65

Satış: 14.847,04

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 15.916,39

Satış: 16.323,32

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.289,50

Satış: 1.702,43

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.191,06

Satış: 2.313,30

Kaynak: Habertürk