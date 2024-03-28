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Kahramanmaraş ve Adana'da deprem

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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gün içinde birçok artçı ve bağımsız deprem meydana gelirken "Az önce deprem mi oldu, nerede?" soruları araştırılıyor. En son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 28 Mart 2024 Perşembe günü yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...

Kahramanmaraş ve Adana'da deprem mask
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Deprem endişeyi yaşayan vatandaşlar gün içinde son depremler listesini sorguluyor. Yurt genelinde meydana gelen en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için ülkemizde yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 28 Mart Perşembe günkü depremler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:06'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 KM olarak kaydedildi.

ADANA 3.0 İLE SALLANDI

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:01'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 7 KM olarak ölçüldü.

Kaynak: Habertürk

# deprem

28 Mar 2024 - 09:21 - Türkiye --- Okunma

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