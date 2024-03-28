Çiğnenmiş sakızdan Covid ve gebelik testi

Edinburgh Üniversitesi uzmanları, her yıl milyarlarca test kitinde kullanılan "yanal akış kasetlerini" geri dönüştürülmüş plastikten üretmeyi başardıklarını açıkladı.
Bilim insanları hammadde olarak çiğnenmiş sakızları bile kullanabileceklerini söylüyor.
Konuyla ilgili konuşan uzman, "Beş yanal akış tahlil kitini geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettik. Bunlardan üçü eski sakızlardan, buzdolabı parçalarından ve kireç taşlarından, ikisi de biyolojik olarak türetilmiş malzemelerden yapıldı. Amacımız hammadde üretiminden yüzde 30 ila yüzde 50 oranında tasarruf etmek." ifadelerini kullandı.
İngiliz girişimciler, sağlık sektöründe her yıl milyarlarca test kitinin bir kez kullanıldıktan sonra çöpe gittiğine dikkat çekiyor.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan test kitleri üzerindeki denemeler devam ediyor.
Tekniğin geniş çaplı kullanımı ile onbinlerce ton atığın geri dönüştürülebileceğinin altı çiziliyor.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.