İstinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

A.N. yönetimindeki otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.