Yığılcalılar iftarda buluştu

Ramazan ayının en güzel şekilde yaşandığı Derince’de sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri iftar programları yoğun ilgi görüyor. Kocaeli Yığılcalılar Derneği’nin düzenlediği 3. Geleneksel İftar Buluşması programı da Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti. Görev süreci boyunca daima derneklerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Zeki Aygün, STK’ların Derince’nin en önemli zenginliği olduğunu söyledi.