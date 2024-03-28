Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Aydın'ın güneyi, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Tokat Sivas, Yozgat, Elazığ, Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgar'ın Yurdun batı kıyılarında öğle saatlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin ile Edirne'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.