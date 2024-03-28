Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Aydın'ın güneyi, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Tokat Sivas, Yozgat, Elazığ, Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgar'ın Yurdun batı kıyılarında öğle saatlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin ile Edirne'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: CNNTURK