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28 Mar 2024 - 09:52- Gündem G:

Büyükakın: "Kadın çiftçilerimizin üretime katkısı çok değerli"

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İzmit Ziraat Odası’na konuk olan Başkan Büyükakın, "Toprağı bin bir emekle işleyen kadın çiftçilerimizin üretime katkısı çok değerli" dedi.

Büyükakın: "Kadın çiftçilerimizin üretime katkısı çok değerli" mask
Büyükakın: "Kadın çiftçilerimizin üretime katkısı çok değerli"
Büyükakın: "Kadın çiftçilerimizin üretime katkısı çok değerli"
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, kadın çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Büyükşehir olarak çiftçilere sağladıkları tarımsal desteklere kadın çiftçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini ve sayılarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Büyükakın’a ziyaretinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban eşlik etti. Ziyarette oda başkanı Yusuf Karaaslan ve kadın çiftçiler hazır bulundu.

 

Büyükakın:

“KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR”

Kocaeli’nin üretici kadınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, sürdürülebilir tarım için çiftçilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Özellikle kadın ve genç çiftçilere öncelik verdiğimiz, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini başlattık. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ve “ Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım AR-GE Serası” projesi başta olmak üzere mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, modern sera, arıcılık gibi çok sayıda desteklerle çiftçileri katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ediyoruz. Projelerimize kadın üreticilerin ilgi göstermesi ayrıca bizi sevindirdi. Toprağı bin bir emekle işleyen kadın çiftçilerimizin üretime katkısı bizim için çok değerli. Çünkü kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor” diye konuştu.

 

ÜRETEN KADINLARA DESTEK

Projelerle kırsaldan kente göçü engellemeyi ve kentten kırsala dönüşü teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Tarımsal desteklerle kadın çiftçilere de istihdam sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta birer ilham kaynağı olan siz kadın üreticilerimizin alın teri ve özverileriyle şehrimize bereket kattığınız için teşekkür ediyorum. Üreten kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz.”

 

Büyükakın:

“KADIN ÇİFTÇİLERDE ARTIŞ VAR

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve üreticilere sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Destekler sayesinde çiftçilerin daha çok ürettiğini ve atıl olan arazilerin tarıma kazandırıldığını aktaran Karaaslan, özellikle kadın çiftçilerde ciddi artışların olduğunu ve bundan da memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kadın çiftçiler ise Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerden etkilendiklerini ve seracılık başta olmak üzere tarımın bir alanında faaliyette bulunduklarını ifade ederek, desteğinden dolayı Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Ziyarette kadın çiftçiler yetiştirdikleri ürünlerden Başkan Büyükakın’a hediye etti.

Büyükakın:

Kaynak: Bülten

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28 Mar 2024 - 09:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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