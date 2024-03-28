Moskova'da terör saldırısı: 100 kişi hala kayıp

22 Mart tarihinde Moskova'da düzenlenen terör saldırısının etkileri devam ediyor. Saldırı sırasında alanda bulunan 143 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Rus yerel haber servisi Baza'nın bildirdiğine göre saldırı sırasında alanda bulunan 95'ten fazla insan hala kayıp.

Ajans, acil servislere kurbanların yakınlarından gelen kayıp ihbarlarını derleyerek bir liste oluşturdu ve bu listeye göre alanda bulunan en az 95 kişinin hala kayıp olduğu belirlendi.

"KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Haber ajansının açıklamasında, "Bu listelerde terör saldırısından bu yana yakınlarının iletişime geçemediği ancak yaralı ve ölü listelerinde bulunmayan kişiler yer alıyor. Bu insanlardan bazıları öldü, ancak henüz kimlikleri tespit edilemedi" ifadelerine yer verildi.

Saldırı makineli tüfek kullanan dört saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Olay yerinde 500'den fazla mermi bulundu.

Çatışmadan bu yana geçen günlerde Rus sosyal medya kanalları, kurbanların bulunmasına yardım etme çağrılarıyla dolup taştı.

Kaynak: NTV