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Ölmez: Zafere ilerliyoruz

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Seçim çalışmalarını mahalle mahalle sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, son olarak ilçedeki esnafı gezip destek istedi. Ölmez, “31 Mart zaferine doğru ilerliyoruz” dedi.

Ölmez: Zafere ilerliyoruz mask
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ESNAF ZİYARETİ VE İFTAR PROGRAMI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Adayı Ölmez, önceki gün ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar dileyip hatırlarını sordu. Teşkilat üyelerinin de destek verdiği ziyaretlerini gün boyu sürdüren Erol Ölmez, ardından ise Akçakayran ve Tekeli Mahallesi sakinleri ile iftarda bir araya geldi.

HİZMET İÇİN DAİMA ÇOK ÇALIŞACAĞIM”

Halktan gördüğü teveccühe layık olmak için gayretle çalıştığını belirten Erol Ölmez, “Bugün olduğu gibi Kandıramızın yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. 31 Mart zaferine doğru inşallah omuz omuza, adım adım ilerliyoruz. Seçim zaferlerine bir yenisini eklemek, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını daha da güçlendirmek ve her anınızda yanınızda olarak hizmete devam etmek için bugün olduğu gibi daima çok çalışacağım” dedi.

 

Kaynak: Bülten

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28 Mar 2024 - 10:39 Kocaeli/ Kandira- Siyaset --- Okunma

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