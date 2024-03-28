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Sokak hayvanlarının mamaları artık bu tesiste üretilecek

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Derince'de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları üretilecek Mama Üretim Tesisi törenle hizmete girdi.

Sokak hayvanlarının mamaları artık bu tesiste üretilecek mask
Sokak hayvanlarının mamaları artık bu tesiste üretilecek
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Derince Belediyesinin, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2019 yılında göreve başladığında en büyük problemlerden birinin sokak köpekleri olduğunu söyledi. Bu sorunu çözmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ifade eden Aygün, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni kullanıma açtık. Tesislerimizde can dostlarımızın tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri için sürüyor. Fakat sokak hayvanlarımızın mamaları çok pahalı, bütçemizi zorluyordu. Biz de ilçemizdeki yemek atıklarını mamaya dönüştürmek için Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisimizi kurduk. Bu da son projemiz olarak Derince'mize katkıda bulunacak. Burada bundan sonraki kısımları da inşallah İbrahim Şirin kardeşimiz yapacaktır" dedi.
Başkan Zeki Aygün'ün konuşmasının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarının mamaları artık bu tesiste üretilecek

Kaynak: İHA

# ifade, başkan, Derince
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28 Mar 2024 - 10:49 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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