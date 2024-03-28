Tartıştığı kayınbiraderine cadde ortasında ateş etti

Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, A.Y. bacağından yaralandı.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.