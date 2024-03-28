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28 Mar 2024 - 11:04- Siyaset G:

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede hayata geçirdiği vizyon projelerle Başiskele’de kentleşme adına büyük bir gelişme kat ettiklerini söyledi.

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”   mask
Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  
Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  
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Nokta TV’de yayınlanan ‘Furkan Çalışkan ile Seçime Doğru’ programının konuğu olan M. Yasin Özlü, geride kalan son 5 yılını ve seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Başiskele’nin bir kasabadan kente dönüşümünde öncülük etmeye çalıştığını vurgulayarak şu sözleri söyledi: 

“Göreve geldiğimizde kentte kültür merkezi, tiyatro oynanacak salonumuz yoktu. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi bu ihtiyacı karşıladı. Şimdi her hafta bir kültür-sanat programı çıkartılıyor. Gençlerimiz için ferah, güvenilir, modern tesisler gerekiyordu; kitaphane ve gençhaneleri, sosyal tesislerimizi kente kazandırdık. Mahalle parkları ve mesire alanlarının yanı sıra tüm kente hizmet edecek 2 büyük millet bahçesini şehrimize kazandırdık. Geceleri insanların yine güvenle ve huzurla sokaklara çıkabileceği ışıl ışıl prestijli caddelerimiz var. Bunlar bir kentin yegane ihtiyacı ve kentliliğin gerekleridir. Hamdolsun daha çok yapacağımız işler var.”

 

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

“KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN BİR KENT OLDUK”

“Eskiden etkinliklerimiz otelde yapıyorduk şimdi kendi gençlik merkezimizde yapıyoruz. Yoktu çünkü. Meydanlarımız yoktu. Üç tane semt meydanı yaptık. Hem de altyapılarını afete yönelik yaptık. Bir afet olduğunda anında çadır kentte ve dönüşecek bir altyapıyla hazırladık. Bu meydanlar şehirlerde olan işlerdir.  Bütün bu eserleri yaparken bu dönemde öngörülemeyen pandemi, deprem, etrafımızda olan jeopolitik olayların ortaya çıkardığı olumsuz bu sonuçlar. Bunlarla da aynı zamanda mücadele ettik.”

 

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

“KENDİ KAYNAKLARIMIZLA, GÜÇLÜ HİZMET FİLOMUZ” 

“Hizmetlerimizi kendi araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bizim hiç kiralık aracımız yok. Belediyenin de aynı zamanda kurumsal dönüşümünü sağladık. Belediyenin de adeta dijital dönüşümünü sağladık. Bizim telefonlarımızı zabıta açıyordu. Zabıta arkadaşlarımız da elinden geleni yapıyordu ama o profesyonel bir yaklaşım değil. Şu anda profesyonel bir çağrı merkeziyle bütün gelen çağrıları, bütün gelen talepleri Hızlı İşler Çözüm Merkezi ile yönetiyoruz.”

 

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

“GÜZEL İŞLER YAPTIK”

“Beş yıldır güzel işler yaptık. Ve millet takdir ediyor, görüyor daha güzel işleri yapacak tecrübemiz, birikimimiz, ekonomik kaynaklarımız, insan kaynaklarımız hepsi daha güzel işler yapmak için yarına daha hazır. Düne göre daha güçlüyüz. Dediğim gibi her anlamda. Ekonomik olarak, insan kaynakları olarak bütün alanlarda belediyemizin iş yapabilme kapasitesi olarak daha güçlüyüz.

 

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

“SAHADA BÜYÜK YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR”

“Şu an iki tane bitmek üzere olan Kültür Merkezi inşaatı var. Başiskele’de yaklaşık 100 milyon lira maliyeti olan projeler. Birkaç haftada bitecek durumdalar. Bunların hiçbiri seçim vaadimiz değildi. Kentin ihtiyacıydı, kentleşme için gerekliydi hamdolsun kısa zamanda kentlinin hizmetine sunulacak inşallah.”

 

Yasin Özlü: “Şehri İhyada kentsel projeleri ortaya koyduk”  

“HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ YAPTIK”

Belediyenin mali durumunu da değerlendiren Başkan Özlü, kentleşmeyle birlikte Başiskele Belediyesi’nin mali disiplininin ilerlediğini, iş yapış şeklinin, şeffaf belediyecilik anlayışı ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla hizmet ve eser belediyeciliği yaptığını söyledi.

Kaynakların etkin yönetimi, tasarruf ve enerji projelerimizde bu konuda örnek bir belediyecilik sergilediklerini ve çevrede de bu şekilde bir intiba oluşturduklarını vurgulayan Özlü, “Her kuruşu vatandaşa yatırım olarak dönüştürmek. İsraf etmemek. Bu tarafıyla ayrışmak ziyadesiyle hoşuma gidiyor. 5 yılda bunu böyle kabul ettirdiysek ve ortaya bir duruş koyabilmişsek bu benim için çok memnuniyet verici bir şey. Diğerleri nereden baktıysa göreceli kavramlar. Ortaya koyduğumuz duruşu sahada gördüğümüz zaman elhamdülillah güzel işler yaptık diyebiliyoruz. Ve gençlik çalışmalarıyla, kadın aile çalışmalarıyla da çok ciddi ilçe belediyelerinin üzerinde bir seviye ortaya koyarak ayrıştık” dedi.

 

ELEKTRİK SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM

Başkan Özlü vatandaşlardan gelen elektrik kesintisi üzerine de: “Şehrin bazı iç hatlarında eskiyen yerler vardı. İlgili kurum SEDAŞ yetkilileri sürdürdüğümüz diyaloglar neticesinde onları da başladılar direkleri değişiyorlar, hatları değişiyorlar. Yaz ayları bu sorun çözülmüş olacak.” dedi.

 

KENT VİZYON PROJELERİ DEVAM EDECEK

Başkan Özlü aynı zamanda yeni dönem seçim beyannamesinde de yine aynı vizyonla Başiskele’nin şehirleşmesinde, kentlilik bilincinin oluşmasında büyük önem arz eden projelere yer verdiğini dile getirdi. Bunlardan bazıları “ Seymen Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, Amfi Açık Hava Tiyatro Alanı, Devlet Hastanesi, Prestij Cadde ve İlçe Bağlantı Yolları, Kavşak Projeleri, Kent Meydanları, Otopark ve Üst Geçitler gibi” 

Kaynak: Bülten

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28 Mar 2024 - 11:04 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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