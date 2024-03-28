Çetinkaya’ya sevgi seli

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe esnafı ile buluşan Mesut Çetinkaya esnaflarla her daim birlikte ve beraber olduklarını belirterek, “ Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz” dedi. Çetinkaya, mimar ve mühendislik ofislerini de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında mimar ve mühendislerle sohbet eden, projeler hakkında görüşen Çetinkaya’ya, mimar ve mühendisler başarı diledi.

İSMAİL YILDIRIM DESTEK İSTEDİ

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gün boyu devam eden programlarının ardından Karapınar Mahallesinde iftar programına katıldı, daha sonra mahalle meydanında vatandaşlarla buluştu. Mesut Çetinkaya’yı Karapınar Mahallesine yapmış olduğu ziyarette Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da yalnız bırakmadı, onun için destek istedi.

YOĞUN İLGİDEN MEMNUN KALDI

Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Çetinkaya, “Bu akşam gördüğüm kalabalık karşısında çok duygulandım. Hepinize buraya beni karşılamaya geldiğiniz için teşekkür ederim. Başkanımız İsmail Yıldırım’ın desteğiyle aday adayı oldum. Teşkilatımızda 20 yıllık mazimiz var. Bana bu görevi layık gördüklerinden beri azimle çalışıyorum. Amacım herkese eşit hizmet götürmeye devam etmek” dedi.