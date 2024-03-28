Yeniyalı’da miting gibi seçim irtibat ofisi açılışı

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt’ün son seçim irtibat bürosu açılışı da Yeniyalı da gerçekleşti. Başkan Şener Söğüt’e destek için açılışa; önceki dönem Körfez Belediye Başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran da katıldı. Ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk ve teşkilat üyeleri de açılışa büyük ilgi gösterdi.

“LİDERİMİZİN YÜZÜNÜ AK EDECEĞİZ”

Açılış öncesinde mehteran takımı eşliğinde dev Türk bayrağı açılarak gençlerin meşalelerle aydınlattığı yolda yürüyüş gerçekleştirildi. Şener Söğüt’e destek için açılışa katılan geçmiş dönem belediye başkanı Yunus Pehlivan, “Ülkemizi aslanlar gibi savunan, dimdik ayakta duran, bileği bükülmeyen bir liderin yüzünü burada AK etmek zorundayız. 31 Mart seçimlerinde Şener Başkanımıza başarılar diyorum, desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

PEHLİVAN VE BARAN’DAN DESTEK

“Körfez’den Cumhurbaşkanımıza tam destek vereceğiz” diyen Önceki dönem belediye başkanı İsmail Baran da, “31 Mart akşamında sevinen Cumhur İttifakımız olacak. Şener Kardeşime Yeniyalı’dan güçlü bir destek istiyorum” dedi. Pehlivan ve Baran’ın ardından ilçe başkanları da tek tek kürsüye çıktı,’31 Mart Zaferi’ne yönelik ortak mesajlar verdi.

GÜÇLÜ BİR ZAFER YAZACAĞIZ

Son olarak kürsüye gelen Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, “Bugün Yeniyalı gerçekten harika. Kabuğuna sığmayan bir Yeniyalı var. Bugüne kadar burada birçok açılış, yürüyüş yaptık ama en güzeli bu oldu. Bugüne kadar kazandığımız zaferlere, yazdığımız destanlara bir yenisini daha katmak için 3 günümüz kaldı. En iyi şekilde değerlendirerek bir kez daha güçlü bir tarih yazacağız” dedi.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI

“Aşk ile çalışan yorulmaz” diyen Başkan Söğüt, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Biz laf değil, iş ürettik. Hamdolsun sizlerin desteklerine de layık olmaya çalıştık. Bizler heyecanlıyız, heyecanlarımızı hedeflere, hedefleri de gerçeğe dönüştürüyoruz. Sizlerle birlikte büyük bir zafer elde edeceğiz. Herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olacağız” dedi. Başkan Söğüt’ün konuşması sonrasında hep birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Bülten