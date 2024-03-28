Başkan Özlü: İlk günkü aşkla daha çok çalışacağız

BARBAROS MEYDANI DOLDU TAŞTI

Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Miting havasında geçen halk buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya katılım gösterdi. Partililerin ve yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda meydan hınca hınç doldu. Başiskeleliler, başkanlarını büyük bir coşku ve sevgi seli karşıladılar.

KORAL VE KAYA'DAN BAŞKAN ÖZLÜ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Programda kürsüde ilk konuşmalarını gerçekleştirilen AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Cumhur İttifakı adayı olarak yeniden aday gösterilen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye büyük övgülerde bulunarak desteklerini ve güvenlerini bir kez daha Barbaros Mahallesi sakinleri önünde dile getirdiler.

YASİN ÖZLÜ: BAŞİSKELE'MİZİN HER KÖŞESİNDE GÜZEL İŞLER YAPTIK

Meydanı dolduran vatandaşların yoğun tezahüratları ve alkışlarıyla kürsüye çıkan Cumhur İttifakı ve AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü yaptığı konuşmada, “Bundan 5 yıl önce Başiskele'nin huzuruna çıktım.

Sözler söyledim. Başiskeleliler sözlerime itimat ettiler. Bana bu güzel ilçenin şehr-i emini olma görevini verdiler. Başiskele Belediye Başkanı yaptılar. Bu güzel şehre, bu güzel şehrin insanlarına, Başiskele'nin itimadına layık olmak için tevazuyla, gayretle, samimiyetle çalıştım. Niyet hayır olunca hamdolsun akıbet de hayır oldu. Başiskele'mizin her köşesinde güzel işlere imza atmak nasibimiz oldu.” dedi.

“BAŞİSKELELİ HEMŞEHRİLERİMİZİ BAŞ TACI YAPTIK”

Son 5 yılda yaptığı Başiskele’de yaptığı hizmet ve eserleri anlatan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunabilmek için hizmet filosu gerekiyordu. En iyisini kurduk. Yeni yollar gerekiyordu. En güzelini açtık. Çocuklarımıza rehberlik gerekiyordu. Onların abisi olduk. Onların belediyesi olduk. Başiskele'li gençler Yasin abilerinden bir fark istiyordu. Başiskele'de genç olmayı bir farka dönüştürdük. Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyemizin de onları el üstünde tutması gerekiyordu. Onları baş tacımız yaptık. Yaşlının, yetimin, yoksulun, engellinin, kendini kimsesiz hissedenlerin talepleri vardı. Emir bildik. Bildiğimiz hepsine ulaştık. Güvenli, konforlu parklar bir ihtiyaçtı. Muhteşem parklar açtık, millet bahçeleri yaptık.”

“5 YIL ÖNCEYE GÖRE DAHA GELİŞMİŞ BİR BAŞİSKELE'DE YAŞIYORUZ”

“İşimiz var. İşimizi yapıyoruz. İşimiz var. İşimizi söylüyoruz. Şimdi 5 yıl önceye göre hamdolsun daha güzel, daha gelişmiş bir Başiskele'de yaşıyoruz. Hizmet ve eserlerimizi üretirken sürdürülebilirliğe, sürekliliğe, uyuma önem verdik. Hesap verebilir şeffaf bir yönetim icra ettik. Taş üstüne taş, hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser ekleyerek, eser ve hizmet siyaseti kültürümüzü güçlendirdik. Yaptığımız her işte şehrin doğal kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını, beşeri kaynaklarını daha güzeli için seferber ettik. Bütün bu hizmetleri öngörülemeyen deprem, sel, salgın hastalıklar gibi afetlerin gölgesinde ürettik. Sonsuz ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalıştık. Semt meydanlarıyla, prestijli caddelerle gece gündüz yaşayan cazibe merkezlerini Başiskele'mize kazandırdık. Hasılı güzel işler yaptık. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var, işimizi yapmaya devam edeceğiz Allah’ın izni ile”

“PAROLAMIZ BELLİ: EN GÜZELİ MİLLETE HİZMET”

“Güzel İşlerimiz markamız oldu. Şimdi yeni bir başlangıç için yeniden yola çıktık. Süreklilik yine rehberimiz olacak. Başiskelilere verdiğimiz ve onların memnuniyetine mazhar olan güzel işlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki Başiskele hizmetin en güzeline layık. En güzeline ulaşmak için hizmet ve eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Gerçek Belediyecilik hizmetleriyle Başiskele'nin marka değerini ve yaşam kalitesini birlikte yükselteceğiz. Parolamız belli: “En güzeli millete hizmet.” Mavisine mavi, yeşiline yeşil katmak. Başiskele'nin nerede, ne zaman, neye ihtiyacı olursa en güzelini yapmak için yeniden yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle başarı çıtamızı daha yükseğe taşıyacağız. İlk günkü aşk ve heyecanla, edindiğimiz büyük tecrübe ve kazanımlarla gelecek dönemde daha çok çalışacağız, Başiskele’mizde daha güzel işler yapacağız.”

“CUMHURBAŞKANIMIZA BAŞİSKELE’DEN EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“Yüzyılın adını Türkiye yapan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borcumuzdur, sözümüzdür. Başarmak için 365 gün 24 saat çalışmak, bu aziz millete borcumuzdur, sözümüzdür. Yılmadan, yorulmadan, durmadan hep daha iyisi için gayret göstermek, bu güzel şehre, evimiz Başiskele'ye borcumuzdur, sözümüzdür. İnşallah yine borcumuzu eda edecek, yine sözümüzü tutacağız.”

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başiskele Belediyesi Başkanlığı görevi süresince Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan her zaman büyük destek aldığını ifade eden Başkan Özlü, “Ben bu güzel işlerde ve hizmetlerde hep yanımızda olan, desteğini bizden hiç esirgemeyen kıymetli hocam, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda, kentimize yaptığımız her güzel işte ve hizmette katkısı bulunan bakanlarımıza, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı’mızın paydaşlarına ve Başiskeleli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.”

“BU RAMAZAN BAŞİSKELE’MİZDE İKİ BAYRAM YAŞAYACAĞIZ”

“Allah nasip ederse biz bu Ramazan ayında iki bayramı birlikte yaşayacağız. 31 Mart akşamı ilk bayramımızı inşallah hep birlikte yine burada kutlayacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz size güveniyoruz. Sizinle beraber yürüdük. Sizle beraber yürümeye devam edeceğiz. Ne diyor usta şair Abdurrahim Karakoç: ‘Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, Hakikatten yana bakın siz.’ 31 Mart akşamı ilk bayramımızda coşkulu bir kalabalıkla yine burada buluşmak dileğiyle. Sizleri Rabb'ime emanet ediyorum.”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: SANAL DEĞİL GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“AK Parti olarak bu seçimdeki belediyecilik sloganımız ‘Gerçek belediyecilik AK Parti’dir’ bazen bize diyorlar ki gerçek belediyeciliği yapmıyor muydunuz? Türkiye’ye belediyeciliği öğreteceğiz diye öne çıkanlar, yeni bir model koydular. Adına sanal belediyecilik diyebilirsiniz, insanlar yolda kalmış sosyal medyadan tweet atarak karları temizleyeceklerini sanıyorlar. Algı belediyeciliği yapıyorlar, sanki projeyi yapacağız dediklerinde kendi kendine oluyor sanıyorlar. Verdikleri sözü tutmamak bunların şiarında var. Belediyeyi bize verin namus sözü işten atmayacağız dediler insanları ekmeklerinden ettiler. Onlar sürekli konuştular zannettiler ki lafla bu iş olacak. Bizim gerçek belediyecilik dememizin sebebi de tamda bu. Gerçek belediyecilik lafla değil iş üretenlerin yaptığı belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik tatil bana yakışıyor diyenlerin değil, gece gündüz çalışırım, durmadan yorulmadan bu millet için koştururum diyenlerin yaptığı belediyeciliktir. Allah’ın izni ile bundan önceki 5 yıl olduğu gibi Kocaeli’mize ve Başiskele’mize en güzel hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yasin Başkanımız ile birlikte hazırız, kararlıyız ve kazanacağız inşallah diyoruz.”

ESKİ DEMOKRAT PARTİLİLER’DEN CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK

Konuşmaların ardından programın sonunda Cumhur İttifakı’na yeni katılan ve destek veren eski Demokrat Partililer de tek tek isimleri açıklanarak sahneye çağrıldı. Demokrat Parti’nin geçen dönem Başiskele Belediye Başkan Adayı Halil Kurt, önceki dönem ilçe başkanları Yusuf Kaçmaz, Mustafa Gerzeli ve Adnan Kara, Başiskele’nin geleceği için Cumhur İttifakı’na ve Yasin Özlü’ye desteklerini açıkladılar.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Daha önce Yeniden Refah Partisi eski ilçe başkanları ve Türkiye İttifakı Partisi’nden de destek alarak gücüne güç katmıştı.

Kaynak: BÜLTEN