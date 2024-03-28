Derinceliler iftarda Kent Meydanı’nda buluşacak

Ramazan ayının huzur ve maneviyatının en güzel şekilde yaşandığı Derince’de bu kez kent iftarı gerçekleşecek. Derince Belediyesi’nin 29 Mart Cuma günü Kent Meydanı’nda düzenleyeceği Büyük İftar Buluşması’nda ilçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. İlahi dinletileri ve Kur'ân-ı Kerim tilavetinin de gerçekleşeceği programa ilçe sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenirken Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.