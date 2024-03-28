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Derinceliler iftarda Kent Meydanı’nda buluşacak

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Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği ve ilçe halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen Büyük İftar Buluşması 29 Mart Cuma günü Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşecek

Derinceliler iftarda Kent Meydanı’nda buluşacak mask
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Ramazan ayının huzur ve maneviyatının en güzel şekilde yaşandığı Derince’de bu kez kent iftarı gerçekleşecek. Derince Belediyesi’nin 29 Mart Cuma günü Kent Meydanı’nda düzenleyeceği Büyük İftar Buluşması’nda ilçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. İlahi dinletileri ve Kur'ân-ı Kerim tilavetinin de gerçekleşeceği programa ilçe sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenirken Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtti.

Kaynak: BÜLTEN

# iftar, Derince, ilçe, Ramazan

28 Mar 2024 - 11:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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