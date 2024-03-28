TEMA Vakfı doğa yürüyüşü yaptı

TEMA gönüllülerinden oluşan 30 kişilik TEMA Körfez ekibi, Derince Çınarlıdere mesire alanında 10 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. TEMA Körfez İlçe Sorumlusu Fatih Uykun yürüyüş sonrası Körfez TEMA ekibine teşekkür etti. Uykun, Orman Haftası nedeniyle ayrıca fidan bakımı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Uykun, İlimtepe’nin de Çınarlıdere Mesire Alanı gibi çevre düzenlemesinin yapılması ve halka açılmasını isteyerek, “Doğa hepimizin, ona el birliğiyle sahip çıkmamız ve doğayla uyumlu bir yaşam ana felsefemiz olmalıdır” dedi.